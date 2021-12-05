Manisa FK'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

Spor Toto 1. Lig 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan önemli bölümler şöyle:

dk.4 Manisalı Mehmet 20 metreden sert vurdu ancak isabetsizdi, avuta çıktı.

dk.6 Mehmet sağdan getirdi altı pasa kesti, son anada Korcan yatarak önledi yüzde yüzlük gol pozisyonuydu...

dk.10 Diallo Atila'dan kaptı bir anda sağdan getirdi, ortaladı, Anıl soldan vurdu, Korcan engelledi, ardından gelişen atakta bu kez Kemal kaptı, yine Korcan başarıyla önledi yüzde yüz iki golü tek başına bloke etti... Savunma inanılmaz hatalar yaptı...

dk.13 Atila yine hata yaptı, Manisalı Nizamettin ve Kemal Kocaelispor ceza alanı içerisinde adeta 5'e 2 oynayıp ortaladı, son anda Cisse alıt pasta kafayla Korcan'a bıraktı.

dk.17 Anıl soldan ortaladı, Diogo'nun kontrolündeki Kemal'i de aşan top avuta çıktı, Kemal dokunsa goldü.

18.dakikada Pereira, rakibinin taban kaldırmasıyla kavak kemiğinden sakatlandı.

dk.22 Marvin uzaktan çok sert vurdu, Korcan sağ kale direğinin dibinde önledi, Kemal'in önüne düştü, araya giren Atila kornere attı.

dk.24 Stoper Musa Nizam sakatlandı, yerine Alpay Çelebi oyuna girdi.

dk.35 Sağdan Atilla ortaladı, son anda Mehmet Yılmaz altı pasta kornere çeldi, sonuç gelmedi.

dk.38 sakatlanan Pereira'nın yerine Tisdell girdi...

dk.41 Nizamettin Çalışkan yere düşerken topu elle tuttu, arkada kimse yoktu. Diop kapmak isterken engelledi. Hakem sadece sarı kart gösterdi. Kırmızı kart gerekiyordu...

dk.44 Kemal Rüzgar yakın mesafeden sert vurdu, korca mükemmel önledi.

dk.45 Kontra atakta Diop topla buluştu sürdü, ceza alanına girer girmez acele etti ve yavaş vurdu, Birkan kolayca bloke etti.

Maça 4 dakika ilave edildi...

dk. 45+3 Tisdell sağdan girdi sert vurdu üstten avuta attı.

İlk yarı sona erdi: 0-0...

İkinci yarı başladı

dk.50 Soldan gelişen Manisa atağında Nizamettin ortaladı, Okan yakın mesafeden dokundu: 1-0...

dk.52 Tisdell sarı kart...

Alpay golde büyük hata yaptı...

dk.54 2-0...

Marvin bu dakikada kendi topuyla sağdan girdi düzgün vurdu, 2-0.

59 Anıl'ın yerine Kobolko girdi. Kocaelispor'da Yiğit Ali ve Dilaver oyuna dahil edildi. Diop çıktı...

Mehmet Taş çıktı...

dk.68 Yılmaz 30 metreden şutladı, kalecide kaldı.

dk.74 Nizamettin ve Diallo çıktı. Souza ve Çetin girdi...

dk.78 Yiğitali Bayrak farkı bire indirdi...

Kocaelispor'da Yiğitali bayrak sağ çaprazdan gelişine yerden sert vurdu, ceza alanı içerisinde altı pasta Tisdell'e çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Yiğitali sevinçte kart görmüştü. 84.dakikada elle oynayınca kırmızı kart gördü... son derece ağır bir karardı.

8 dakika ilave edildi...

dk.90 Manisa'da Mehmet Yılmaz çıktı, Kubilay girdi...

Bu maç öncesinde düşme hattında yer alan Manisa FK aldığı galibiyetle puanını 17'ye yükseltti ve 14. sıraya çıktı.

Üst üste oynadığı 3. maçını da kaybeden Kocaelispor 20 puanda kaldı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Sousa), Hakan Barış, Diallo (Dk. 74 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Okan Eken), Anıl Koç (Dk. 59 Tabekou)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Coelho, Musa Nizam (Dk. 25 Alpay Çelebi), Atilla Turan, Mandjeck, Mehmet Taş (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Pereira (Dk. 38 Tisdell), Yılmaz Özeren, Benhur Keser, Diop (Dk. 60 Dilaver Güçlü)

Goller: Dk. 50 Okan Eken, Dk. 54 Gakpa (Manisa FK), Dk. 78 Tisdell (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 53 Tisdell (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Yiğitali Bayrak (Kocaeslispor)

Kaynak: kocaeligazetesi.com

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