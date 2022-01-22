Manchester United- West Ham maçı kaç kaç bitti? Manchester United kazandı mı?
İngiltere Premier liginde bu hafta Manchester United, sahasında West Ham United'ı konuk etti
2022-01-22 22:25:20
İngiltere Premier liginde bu hafta Manchester United, sahasında West Ham United'ı konuk etti.
Manchester United son dakika golüyle kazandı
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.
Manchester United kaç puanda?
Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı.
Westham'ın kaç puanı var?
Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı. .
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