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TIMETURK / SPOR / Manchester United - Watford maçını canlı izle! Canlı

Manchester United - Watford maçını canlı izle! Canlı

İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Watford'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester United - Watford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

46 Dakika Önce
2022-02-26 16:28:28
Manchester United - Watford maçını canlı izle! Canlı

İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Watford'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester United - Watford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Manchester United - Watford maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak.

Manchester United - Watford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Manchester United - Watford maçı S Sports ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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