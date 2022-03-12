Manchester United - Tottenham maçını kesintisiz canlı izle! Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 29.haftasında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Peki birçok ftbol severin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-12 12:45:56
İngiltere Premier Lig'in 29.haftasında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Peki birçok ftbol severin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Manchester United - Tottenham maçı 12 Mart Cumartesi akşamı saat 20:30'da oynanacak.
Manchester United - Tottenham maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Manchester United - Tottenham maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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