Manchester United - Tottenham maçını kesintisiz canlı izle! Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 29.haftasında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Peki birçok ftbol severin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?