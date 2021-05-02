DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran lideri Hamaney’den Zarif'e tepki: ABD'nin sözlerini tekrarlıyor
Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
İtalyan medyası: 'Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık'
İstanbul otogarında patlayıcılarla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Bakan Varank'tan Babacan'a ''Fren Ali'' yanıtı
Tarihçi İlber Ortaylı’dan ‘ABD ve jenosit’ analizi
Manchester United taraftarları stadı bastı
Hollanda'da elektriklerin kesilmesiyle cihaza bağlı korona hastaları öldü
Sivas Valisi Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış
2020’de en çok askeri harcama yapan ilk 5 ülke belli oldu
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney'in yorumlara tepkisi: Ülke buna hazır değilmiş
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Pakistan, İran ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladı
İstanbul Valiliği'nden alkol satışı açıklaması
Alman Renata 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon’da defnedildi

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Manchester United taraftarları stadı bastı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı Old Trafford Stadı'nı basarak yönetimi protesto etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 18:20:27
Manchester United taraftarları stadı bastı

Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.

Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı Joel Glazer'in, Avrupa Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.

İngiltere Premier Lig'de benzer eylemler, hafta içi boyunca Chelsea ve Arsenal kulüplerinde de yaşanmıştı. Taraftarlar, kulüp sahipleri Chelsea'de Roman Abramovich ve Arsenal'de Stan Kroenke'ye hisselerini devretmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan