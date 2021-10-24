Manchester United-Liverpool maçını donmadan, kesintisiz, HD olarak izle!
İngiltere Premier Lig derbiye sahne oluyor. Ronaldo'nun formasını giydiği Mahchester United kendi sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Peki bu zorlu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-24 16:52:38
İngiltere Premier Lig'de haftanında maçında Manchester United-Liverpool derbisine sahne oluyor, Peki 10.haftanın bu zorlu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United-Liverpool muhtemel 11'ler:
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Matic, Sancho, Greenwood, Fernandes, Cristiano Ronaldo
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Mane, Salah, Firmino
Manchester United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Old Trafford'da oynanacan Manchester United-Liverpool maçını Anthony Taylor yönetecek. Bugün TSİ 18.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi hsitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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