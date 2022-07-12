Manchester United - Liverpool maçını canlı izle! CANLI İZLE
Yeni sezon öncesi iki dev kulüp hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Manchester United hazırlık maçında Liverpool ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester United - Liverpool maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester United - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-07-12 12:30:36
Yeni sezon öncesi iki dev kulüp hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Manchester United hazırlık maçında Liverpool ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester United - Liverpool maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester United - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Nefesleri kesecek olan Manchester United - Liverpool maçı 12 Temmuz Salı günü saat 16:00'da oynanacak.
Manchester United - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester United - Liverpool maçı MUTV ve LFCTV'den naklen yayınlanacak.
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