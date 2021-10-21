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TIMETURK / SPOR / Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! 3-2

Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! 3-2

Şampiyonlar Ligi 3.haftasında Ronaldo'lu Manchester United kendi sahasında Merih Demiral'lı Atalanta'ı konuk etti. Kırmızı şeytanlar sahadan 3-2 galip ayrıldı.

2 Saat Önce
2021-10-21 00:02:47
Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! 3-2

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Mücadele Old Trafford Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Simon Marciniak görev aldı. Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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