Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! 3-2
Şampiyonlar Ligi 3.haftasında Ronaldo'lu Manchester United kendi sahasında Merih Demiral'lı Atalanta'ı konuk etti. Kırmızı şeytanlar sahadan 3-2 galip ayrıldı.
2021-10-21 00:02:47
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Mücadele Old Trafford Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Simon Marciniak görev aldı. Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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