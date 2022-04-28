DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden 3'ü daha ölü bulundu
Leipzig - Rangers maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 256
'NATO askeri güç olarak Rusya'dan daha üstün'
İklim değişikliği 'yeni bulaşıcı hastalık' riskini artırabilir
Manchester United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Feyenoord - Marsilya maçını canlı izle! Konferans Ligi
Biden: Rus oligarkların mülklerine el koyacağız
İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? Ramazan bayramı İzmir'de saat kaçta kılınacak?
2022 kirazın kilosu ne kadar? Kiraz kilosu kaç TL? Kiraz markette, pazarda 1 kilo ne kadar?
Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı? Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı? Bayramda cezaevlerine (hapishane) ziyaretçi alınacak mı?
Polanya, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelere tepki gösterdi
Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Ankara bayram ezanı kaçta okunacak? Ankara 2022 Ramazan bayramı namazı saat kaçta? Ankara'da bayram namazı kaçta kılınacak?
İsveç'te 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin çıkmadı

TIMETURK / SPOR / Manchester United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-04-28 19:33:25
Manchester United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United - Chelsea maçı hangi gün ve saatte?

Premier Lig'in 37.haftasında Manchester United - Chelsea karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 21:45'te oynanacak.

Manchester United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United - Chelsea maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş