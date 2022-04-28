Manchester United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?