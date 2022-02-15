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TIMETURK / SPOR / Manchester United - Brighton maçı canlı! CANLI

Manchester United - Brighton maçı canlı! CANLI

İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Brighton'u ağırlıyor. Peki bu zorlu karşılaşma hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-15 20:42:10
Manchester United - Brighton maçı canlı! CANLI

İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Brighton'u ağırlıyor. Peki bu zorlu karşılaşma hangi platformdan canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI HANGİ GÜN VE SAATTE?

Manchester United - Brighton maçı 15 Şubat Salı günü saat 23:15'te oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI HANGİ PLATFORMDAN CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Brighton maçı S Sports ve S Sports Plus ekranlarından yayınlanacak. .

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