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Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 1-1'in rövanşında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-03-15 20:53:40
Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 1-1'in rövanşında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Manchester United - Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı gecesi saat 23.00'da oynanacak.

Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United - Atletico Madrid maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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