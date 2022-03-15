Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 1-1'in rövanşında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-03-15 20:53:40
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 1-1'in rövanşında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Manchester United - Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı gecesi saat 23.00'da oynanacak.
Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester United - Atletico Madrid maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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