Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 1-1'in rövanşında Manchester United kendi saha ve seyircisi önünde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?