Manchester United - Atalanta maçını, HD olarak kesintisiz ,canlı izle!

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Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Ronaldo'lu Manchester United'a konuk oluyor. Peki Şampiyonlar Ligi mücadelesi olan bu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-20 12:57:41
Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Ronaldo'lu Manchester United'a misafir oluyor. Peki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi olan bu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MANCHESTER UNİTED - ATALANTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele Exxen platformunda yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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