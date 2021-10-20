Manchester United - Atalanta maçını, HD olarak kesintisiz ,canlı izle!

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Ronaldo'lu Manchester United'a konuk oluyor. Peki Şampiyonlar Ligi mücadelesi olan bu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?