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TIMETURK / SPOR / Manchester United - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Manchester United - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ronaldo'lu Manchester United kendi sahasında Arsenal'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

1 Saat Önce
2021-12-02 21:45:14
Manchester United - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Arsenal 14. haftada kozlarını paylaşacak

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ Türk Telekom Reklamı

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Matic, Fred, McTominay; Fernandes; Sancho, Ronaldo

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Arsenal maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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