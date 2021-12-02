Manchester United - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ronaldo'lu Manchester United kendi sahasında Arsenal'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?
2021-12-02 21:45:14
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Arsenal 14. haftada kozlarını paylaşacak
MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Matic, Fred, McTominay; Fernandes; Sancho, Ronaldo
Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang
MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United - Arsenal maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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