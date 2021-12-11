Manchester City - Wolverhampton maçı canlı yayın! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Wolverhampton'ı konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?
2021-12-11 13:31:15
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Wolverhampton'ı konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?
Manchester City - Wolverhampton maçı bugün 15:30'da başlayacak.
Manchester City - Wolverhampton maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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