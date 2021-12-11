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TIMETURK / SPOR / Manchester City - Wolverhampton maçı canlı yayın! CANLI İZLE

Manchester City - Wolverhampton maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Wolverhampton'ı konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?

3 Saat Önce
2021-12-11 13:31:15
Manchester City - Wolverhampton maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Wolverhampton'ı konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?

Manchester City - Wolverhampton maçı bugün 15:30'da başlayacak.

Manchester City - Wolverhampton maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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