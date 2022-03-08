Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-08 10:54:43
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta?
Manchester City - Sporting Lizbon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak.
Manchester City - Sporting Lizbon maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Manchester City - Sporting Lizbon maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak. .
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