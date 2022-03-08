Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?