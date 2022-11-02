Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI İZLE
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City 6.hafta maçında İspanyol temsilcisi Sevilla'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Sevilla maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-11-02 00:01:18
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City 6.hafta maçında İspanyol temsilcisi Sevilla'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Sevilla maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Manchester City - Sevilla Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda 6.hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 2 Kasım Çarşamba akşamı saat 23:00'da oynanacak.
Manchester City - Sevilla form durumu
Manchester City 5.hafta sonunda 11 puanla lider olurken deplasman ekibi Sevilla ise 5 puanla 3.sırada yer aldı.
Manchester City - Sevilla maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Sevilla Şampiyonlar Ligi mücadelesi yayıncı kuruluş olan EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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