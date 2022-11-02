Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City 6.hafta maçında İspanyol temsilcisi Sevilla'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Sevilla maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?