Manchester City - Real Madrid maçını canlı izle! ŞİFRESİZ CANLI
Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarıyla devam ediyor. Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-26 21:10:13
Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarıyla devam ediyor. Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
Manchester City - Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Real Madrid maçı TV 8,5 ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. .
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