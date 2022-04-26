Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-26 00:39:02
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
Manchester City - Real Madrid maçı 26 Nisan Salı günü saat 22:00'da oynanacak.
Muhtemek 11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus
Real Madrid: Courtois, Vázquez, Militão, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Asensio, Benzema
Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City - Real Madrid karşılaşıyor. Nefesleri kesecek olan Manchester City - Real Madrid maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak.
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