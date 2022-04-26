Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?