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TIMETURK / SPOR / Manchester City - PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak? Canlı izle

Manchester City - PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta mücadelesi futbolseverleri ekran başına kitleyecek müsabakaya sahne oluyor. Manchester City, Messi'nin formasını giydiği PSG'yi ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele şifresiz mi yayınlanacak?

2 Saat Önce
2021-11-24 12:11:31
Manchester City - PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçında Manchester City sahasında Fransız temsilcisi PSG ile karşı karşıya gelecek.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

MANCHESTER CITY PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City PSG Şampiyonlar Ligi maçı, 24.11.2021 Çarşamba saat 23.00'te oynanacak.

MANCHESTER CITY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City PSG maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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