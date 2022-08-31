Manchester City - Nottingham Forest maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında Manchester City kendi saha ve taraftarı önünde Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Nottingham Forest maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Nottingham Forest maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?