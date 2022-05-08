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TIMETURK / SPOR / Manchester City - Newcastle United maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Manchester City - Newcastle United maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.hafta maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Newcastle United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Manchester City - Newcastle United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Gün Önce
2022-05-08 17:47:17
Manchester City - Newcastle United maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.hafta maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Newcastle United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Manchester City - Newcastle United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Manchester City - Newcastle United karşılaşıyor. Peki bu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Newcastle United maçı hangi gün ve saatte?

Manchester City - Newcastle United karşılaşıyor. Manchester City - Newcastle United maçı 8 Mayıs Pazar akşamı saat 18:30'da oynanacak.

Manchester City - Newcastle United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şmapiyonluk hesapları yapan Manchester City kendi saha ve taraftarı önünde Newcastle'yi konuk ediyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka S Sport'dan naklen yayınlanacak.

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