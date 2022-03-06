Manchester City - Manchester United maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de 28.hafta maçı dev derbiye sahne oluyor. Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Manchester United'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-06 17:53:23
İngiltere Premier Lig'de 28.hafta maçı dev derbiye sahne oluyor. Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Manchester United'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Manchester United maçı 6 Mart Pazar günü saat 19:30'da oynanacak.
Manchester City - Manchester United maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Manchester City - Manchester United maçı S SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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