Manchester City - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 31.haftası dev bir maça saha ne oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Manchester City kendi saha ve taraftarı önünde en yakın takipçisi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-10 14:44:16
İngiltere Premier Lig'in 31.haftası dev bir maça saha ne oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Manchester City kendi saha ve taraftarı önünde en yakın takipçisi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Liverpool maçı hangi gün ve saatte?
Manchester City - Liverpool maçı 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak.
Manchester City - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Liverpool maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. .
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