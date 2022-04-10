Manchester City - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 31.haftası dev bir maça saha ne oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Manchester City kendi saha ve taraftarı önünde en yakın takipçisi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?