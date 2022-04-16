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TIMETURK / SPOR / Manchester City - Liverpool maçını canlı izle! FA Cup

Manchester City - Liverpool maçını canlı izle! FA Cup

İngiltere FA Cup dev bir maça sahne oluyor. Yarı final maçında Manchester City kendi saha ve taraftarı önünde Liverpool'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan ve kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki FA Cup yarı final maçı olan Manchester City - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-04-16 14:37:11
Manchester City - Liverpool maçını canlı izle! FA Cup

İngiltere FA Cup dev bir maça sahne oluyor. Yarı final maçında Manchester City kendi saha ve taraftarı önünde Liverpool'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan ve kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki FA Cup yarı final maçı olan Manchester City - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Liverpool maçı hangi gün ve saatte?

FA Cup yarı final maçı olan Manchester City - Liverpool maçı bugün saat 17:30'da oynanacak.

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Liverpool maçı TiviBu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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