Manchester City Chelsea maçı şifresiz izle | Manchester City Chelsea HD donmadan İZLE

Manchester City Chelsea maçı izle | Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. İki İngiliz takımının kozlarını paylaşacağı mücadelede kazanan ekip kupasını müzesine kaldıracak. Bu tarihi müsabakayı internetten izlemek isteyenler Manchester City Chelsea maçı şifresiz HD donmadan, takılmadan izle seçeneği haberimizin detayında olacak. Manchester City-Chelsea maçı beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilir. İşte Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz izleme yöntemi...

Manchester City Chelsea maçı izle | Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. İki İngiliz takımının kozlarını paylaşacağı mücadelede kazanan ekip kupasını müzesine kaldıracak. Bu tarihi müsabakayı internetten izlemek isteyenler Manchester City Chelsea maçı şifresiz HD donmadan, takılmadan izle seçeneği haberimizin detayında olacak. Manchester City-Chelsea maçı beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilir. İşte Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz izleme yöntemi...

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kupaya kazanacak takım belli olacak. Kupanın İngiltere'ye gideceği kesinleşti ancak kupayı Manchester City mi yoksa Chelsea'nin mi kazanacağı 90 dakika sonunda belli olacak. Dev maçı izlemek isteyenler de internetten "Manchester City Chelsea maçı izle" seçeneğini aratıyor. İşte Manchester City Chelsea şifresiz HD donmadan izleme yolları.

MANCHESTER CITY - CHEALSE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City - Chelsea karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Peki Manchester City-Chelsea maçı şifresiz yayınlanacak mı?

MANCHESTER CITY - CHEALSE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Manchester City-Chelsea maçı şifresiz olarak da izlenebilir. Dev maç beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak. beIN SPORTS Haber kanalı Youtube üzerienden de canlı yayın yapıyor. Maçı Youtube üzerinden de izleyebilirsiniz. Avrupa'nın en büyük takımının belli olacağı maç ayrıca beIN SPORTS HD 1 kanalından da naklen yayınlanacak.

BEİN SPORTS HABER (MANCHESTER CITY - CHEALSE) MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CITY - CHEALSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SEYİRCİLİ OYNANACAK

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Portekiz'de oynanacak olan Manchester City – Chelsea maçının seyircili oynatılacağını açıkladı.

UEFA tarafından Estadio Drago'da oynanacak olan finalin bilet satışı ile ilgili yapılan bilgilendirmede 16 bin 500 taraftarın maçı takip edebileceği aktarıldı.

MANCHESTER CITY İLK 11

Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay Gündoğan, Foden, Mahrez, Kevin de Bruyne

CHEALSE İLK 11

Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Ziyech, Werner

MANCHESTER CITY - CHEALSE MAÇI HAKEMLERİ

Hakem: Antonio Mateu Lahoz

Yardımcı hakemler: Pau Cebrián Devís - Roberto del Palomar

Dördüncü hakem: Carlos del Cerro Grande

VAR hakemi: Alejandro Hernández

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'ÜNCÜ İNGİLİZ FİNALİ

2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.