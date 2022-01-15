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TIMETURK / SPOR / Manchester City- Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Manchester City- Chelsea maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier ligi iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu.. Manchester City- Chelsea karşılaşması kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? İşte Manchester City-Chelsea maçının ayrıntıları

2 Saat Önce
2022-01-15 21:31:55
Manchester City- Chelsea maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier ligi iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. Karşılaşma çekişmeli geçerken karşılıklı kaçan gol pozisyonları da futbolseverlerin heyecanını daha da artırdı

İngiltere Premier Lig'in 22'inci haftasında Manchester City ile Chelsea mücadele etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Manchester City'nin kaç puanı var?

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 56'ya yükseltti.

Maçın golünü kim attı?

Kritik müsabaka Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Premier Lig lideri Manchester City'nin tek golünü 70'nci dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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