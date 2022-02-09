Manchester City - Brentford maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında haftasında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Brentford'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-02-09 21:28:33
İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında haftasında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Brentford'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Manchester City - Brentford maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak.
Manchester City - Brentford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Brentford maçı S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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