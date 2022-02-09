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TIMETURK / SPOR / Manchester City - Brentford maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Manchester City - Brentford maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında haftasında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Brentford'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-02-09 21:28:33
Manchester City - Brentford maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında haftasında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Brentford'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Manchester City - Brentford maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak.

Manchester City - Brentford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Brentford maçı S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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