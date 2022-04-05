Manchester City - Atletico Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-05 20:50:52
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
Manchester City - Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak.
Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Atletico Madrid maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. .
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