Manchester City - Atletico Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?