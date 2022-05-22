Manchester City - Aston Villa maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında şampiyonluk maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Aston Villa'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan şampiyonluk maçını ekran başında takip etmek istiyor. Peki Manchester City - Aston Villa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-22 17:09:45
İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında şampiyonluk maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Aston Villa'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan şampiyonluk maçını ekran başında takip etmek istiyor. Peki Manchester City - Aston Villa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City - Aston Villa maçı hangi gün ve saatte?
Manchester City - Aston Villa Premier Lig'in 38.haftasında karşılaşıyor. Manchester City - Aston Villa maçı 22 Mayıs Pazar akşam saat 18:00'da oynanacak.
Manchester City - Aston Villa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu belirleyeek maçta Manchester City kendi taraftarı önünde Aston Villa'yı ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu mücadele S Sport Konferans ve S Sport plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
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