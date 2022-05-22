Manchester City - Aston Villa maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında şampiyonluk maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Aston Villa'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan şampiyonluk maçını ekran başında takip etmek istiyor. Peki Manchester City - Aston Villa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?