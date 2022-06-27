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Malmö - Helsingborg maçını canlı izle! CANLI

İsveç Ligi'nin 11.haftasında Malmö kendi saha ve seyircisi önünde Helsingborg'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Malmö - Helsingborg maçının hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Malmö - Helsingborg maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-06-27 10:56:49
Malmö - Helsingborg maçını canlı izle! CANLI

İsveç Ligi'nin 11.haftasında Malmö kendi saha ve seyircisi önünde Helsingborg'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Malmö - Helsingborg maçının hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Malmö - Helsingborg maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Malmö - Helsingborg maçı ne zaman saat kaçta?

Malmö - Helsingborg maçı 27 Haziran Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

Malmö - Helsingborg maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Malmö - Helsingborg maçı Nesine.com'dan naklen yayınlanacak.

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