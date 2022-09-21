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Malezyalı kulüp patronu prensten Mesut Özil açıklaması

Yeni takımı Başakşehir'de de uzun süredir forma yüzü göremeyen Mesut’un bonservisini alarak Endonezya Ligi'ne gideceği iddia edilmişti. Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Mesut Özil hakkında olay açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-09-21 21:04:33
Malezyalı kulüp patronu prensten Mesut Özil açıklaması

Uzun süredir sakatlıklar, hastalıklar ve fiziki yetersizlikler yüzünden forma yüzü göremeyen Mesut'un bonservisini alarak Endonezya Ligi'ne transfer olmak istediği iddia edilmişti.

PRENSTEN OLAY MESUT SÖZLERİ

Mesut, sosyal medyada en fazla takipçisinin olduğu ülke olan Endonezya Ligi takımlarından Bali United'ta da futbol oynamak istediğini daha önce açıklamıştı. Fakat adının geçtiği başka bir kulüp olan Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KOŞMAYAN OYUNCUYA PARA HARCAMAM'

Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder.' Sporx

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