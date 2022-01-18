Malavi - Senegal maçı canlı nasıl izlenir?
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Malavi - Senegal karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
2022-01-18 11:26:33
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Malavi - Senegal karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
Malavi - Senegal maçı 18 Ocak Salı saat 19:00'da başlayacak.
Malavi - Senegal maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Malavi - Senegal maçı Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek. .
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