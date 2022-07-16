Malaga - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City hazırlık maçında İspanyol ekibi Malaga ile karşılaşıyor. Birçok taraftarın yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka ülkemizde yayın yapan televizyon kanallarından canlı yayınlanacak mı?