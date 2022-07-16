Malaga - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City hazırlık maçında İspanyol ekibi Malaga ile karşılaşıyor. Birçok taraftarın yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka ülkemizde yayın yapan televizyon kanallarından canlı yayınlanacak mı?
2022-07-16 11:57:44
Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City hazırlık maçında İspanyol ekibi Malaga ile karşılaşıyor. Birçok taraftarın yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka ülkemizde yayın yapan televizyon kanallarından canlı yayınlanacak mı?
Malaga - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Ozan Tufan'ında formasını giydiği Hull City, Malaga ile karşılaşıyor. Malaga - Hull City maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.
Malaga - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
Malaga - Hull City maçı ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.
YORUMLAR (0)