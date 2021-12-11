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Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu oldu!

Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu olmayı başardı. Finalde rakibini 4 skor farkı ile yenmeyi başaran Magnus Carlsen 5. defa dünyanın en iyisi oldu. Carlsen, 2013 yılında başlattığı dünya şampiyonu unvanını 8 yıldır korumayı başardı.

1 Saat Önce
2021-12-11 11:05:01
Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu oldu!

2013, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Dünya Satranç Şampiyonu olmayı başaran Magnus Carlsen 2021 yılı ile birlikte tekrardan şampiyonluk tacını takmayı başardı. Carlsen bu başarı ile Anand'ın rekorunu geçmeyi başardı ancak hâlâ Kasparov'un rekorunu geçebilmiş değil.

FIDE World Championship Dubai 2021'de finalde Rus satranç oyuncusu Ian Nepomniachtchi ile karşılaşan Carlsen şampiyon olmayı başardı. Skorlarda 7½'a 3½ skor elde eden Carlsen maçı ve turnuvayı kazandı.

2013 yılında başlattığı dünya şampiyonu unvanını 8 yıldır korumayı başaran Carlsen bu rekoru daha da uzun süre elinde tutmayı başaracak gibi görünüyor. 14 maç üzerinden oynanan final mücadelesini 11. maç sonunda 4 skor avantaj kurmayı başararak bitirdi.

Ekran Resmi 2021-12-11 11.05.32

Ekran Resmi 2021-12-11 11.05.41

Kaynak: fotoma.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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