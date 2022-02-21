Maçların naklen yayın ihalesinde sonuç yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu bugün bir sonuç alamadı.

Teklif veren firmalar, Perşembe Kulüpler Birliği Vakfı ile detaylı bir toplantı yapacak.

Süper Lig ve TFF 1'inci lig maçlarının yayın ihalesi için 12 firmadan revize teklif geldi. Bugün noter huzurunda açılan teklifler incelendi. İhale komisyonu teklif veren firmalar ile Perşembe günü detaylı bir toplantı yapma kararı aldı ve yayın ihalesinde sonuç haftaya Pazartesi gününe kaldı. .