Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?

Erteleme kararı sonrasında basketbolseverler maçın neden ertelendiği ve ne zamana ertelendiği konusunda da büyük bir merak içerisindeler.Peki basketbolseverlerin merakla beklediği Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko basketbol maçı neden ertelendi. İşte konuya dair ayrıntılar...

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı için ileri bir tarihe erteleme kararı olandı.

Erteleme kararı sonrasında basketbolseverler maçın neden ertelendiği ve ne zamana ertelendiği konusunda da büyük bir merak içerisindeler.

Peki basketbolseverlerin merakla beklediği Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko basketbol maçı neden ertelendi. İşte konuya dair ayrıntılar...

EuroLeague'de önümüzdeki perşembe günü oynanması planlanan Maccabi-Fenerbahçe Beko karşılaşması, Fenerbahçe kulübündeki koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Konuya ilişkin Sarı Lacivertli ekipten yapılan kurumsal açıklamada ise şunlara vurgu yapıldı:

Külüpten yapılan açıklama

"27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." .