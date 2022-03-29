Macaristan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda ülkemizi 1.Grup'ta temsil eden Türkiye U19, Macaristan U19 ile karşılaşıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Macaristan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?