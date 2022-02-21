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TIMETURK / SPOR / Maça damga vuran frikik; 'Sen mi vuracaksın abi?'

Maça damga vuran frikik; 'Sen mi vuracaksın abi?'

Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ilk kez sahaya 11'de çıkan 16 yaşındaki Arda Güler oyunuyla göz doldurdu. 2-0 kazanılan Hatayspor maçının ilk yarısında yaşanan bir frikik pozisyonu ise sosyal medyada herkesin konuştuğu olay oldu.

2 Saat Önce
2022-02-21 00:51:42
Maça damga vuran frikik; 'Sen mi vuracaksın abi?'

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu ligde Arda Güler ilk kez 11'de şans buldu.

Daha önceki müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Güler, Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Hatayspor 11'de sahaya sürüldü.

Arda Güler ortaya koyduğu performansla kendisine olan güveni bir kez daha gösterdi.

"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?"

0-0'la geçilen ilk yarıda etkili oyunuyla göz dolduran Arda Güler, kazanılan bir serbest vuruşta topun başına geldi.

Duran topları kullanmak için büyük istek gösteren genç yıldız ile Serdar Dursun arasında yaşanan diyalog mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Frikikte vurmak için istekli olan Arda Güler'in Serdar Dursun'a ‘sen mi vuracaksın abi?' dediği görüntüler yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirildi.

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Daha önce Sosa ile benzer bir diyalog yaşayan ve frikiği kullanamayan Arda Güler bu kez de Serdar Dursun'a takıldı. Frikiği kullanan golcü Serdar Dursun etkisiz bir vuruşla topu Hatay kalecisine gönderdi.

Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada o anları eleştirerek frikiği Arda Güler'in kullanması gerektiğini ifade etti.

SERDAR O ANLARI ANLATTI

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Bu anlarla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Serdar Dursun, "Arda ve Çağtay, mükemmel oynadılar. 'Sakin olun, size yardım edeceğiz' diye onlarla çok konuştuk. İnşallah üstüne koyacaklar. Sahada abilik diye bir şey yoktur. Frikikte sağ ayak daha iyiydi, ondan vurdum. Penaltıda da ilk ben yazılmıştım, o sebeple" dedi.

PENALTIDA ISLIKLI TEPKİ

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65. dakikada kazanılan penaltıda; Fenerbahçe taraftarı, topun başına Serdar Dursun'un geldiğini görünce Arda Güler'in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu.

Bunun üzerine Serdar Dursun tepkilerden dolayı çevresine bakarken daha sonra sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı. Bütün bu yaşananların ardından penaltıyı kullanan Dursun, 67. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

ARDA NELER SÖYLEDİ?

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Süper Lig'de Hatayspor maçında ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça başlayan Arda Güler, oldukça etkili bir performans sergiledi. 16 yaşındaki futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada 'çocukluktan beri Fenerbahçeli' olduğunu söylerken, idollerini de açıkladı.

"Çok mutluyum. Taraftarımız da 'Arda, Arda!' dediler. Bunlar benim öz güvenimi artırıyor. 3 sene önce bugün Fenerbahçe'ye gelmiştim, 3 sene sonra ilk defa ilk 11'de oynadım. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi. Bütün herkesi tebrik ediyorum.

"Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim. Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil... Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."

Habertürk .

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