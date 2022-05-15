DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya'da 576 kişi hastanelik oldu
Almanya: Finlandiya ve İsveç için NATO'nun kapıları açıktır
Maç sonucu: West Ham United 2-2 Manchester City (Özet izle)
Türkiye’nin İsveç-Finlandiya açıklamasına ABD’den yanıt
Mısır ordusundan operasyon: 4 kişi öldürüldü
Milli güreşçi Rıza Kayaalp serbest bırakıldı
ABD'de uçak köprüye düştü
Kaderimin Oyunu 21. bölüm izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça izle (21.bölüm) | Youtube Kaderimin Oyunu son bölüm izle
Herzog, taziye ziyareti için BAE'ye gitti
Aziz 25. bölüm izle tek parça | Youtube Aziz yeni bölüm izle (25.bölüm) | Aziz son bölüm tek parça full HD izle
Finlandiya-İsveç krizi: NATO'dan ''Türkiye'' açıklaması
HAK-İŞ'ten işverenlere: Fedakârlık sırası sizde
NATO'dan kritik çıkış! 'Ukrayna bu savaşı kazanabilir'
Etiler'de bir garip olay! Yol çökünce sonu bulunamayan gizli tünel ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'dan ilginç 12 Eylül anısı

TIMETURK / SPOR / Maç sonucu: West Ham United 2-2 Manchester City (Özet izle)

Maç sonucu: West Ham United 2-2 Manchester City (Özet izle)

İngiltere Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester City - West Ham United ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonluk planları yapan City, West Ham deplasmanında istediğini bulamadı. Manchester City, West Ham deplasmanında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda darbe yedi.

1 Saat Önce
2022-05-15 17:54:59
Maç sonucu: West Ham United 2-2 Manchester City (Özet izle)

İngiltere Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester City - West Ham United ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonluk planları yapan City, West Ham deplasmanında istediğini bulamadı. Manchester City, West Ham deplasmanında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda darbe yedi.

Premier Lig'de nefesleri kesen bir müsabakaya sahne oldu. Şampiyonluk planları yapan Manchester City, West Ham ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu son haftaya bıraktı. Manchester City aldığı bu beraberlikle puanını 90'na çıkarırken en yakın takipçisi Liverpool'un önünde yer aldı.

ÖZET NASIL İZLENİR?

West Ham United Premier Lig'in 37.haftasında kendi taraftarı önünde M.City'i ağırladı. Nefesleri kesen bu mücadele 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın geniş özeti S Sport YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş