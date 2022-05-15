Maç sonucu: West Ham United 2-2 Manchester City (Özet izle)

İngiltere Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester City - West Ham United ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonluk planları yapan City, West Ham deplasmanında istediğini bulamadı. Manchester City, West Ham deplasmanında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda darbe yedi.

İngiltere Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester City - West Ham United ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonluk planları yapan City, West Ham deplasmanında istediğini bulamadı. Manchester City, West Ham deplasmanında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda darbe yedi.

Premier Lig'de nefesleri kesen bir müsabakaya sahne oldu. Şampiyonluk planları yapan Manchester City, West Ham ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu son haftaya bıraktı. Manchester City aldığı bu beraberlikle puanını 90'na çıkarırken en yakın takipçisi Liverpool'un önünde yer aldı.

ÖZET NASIL İZLENİR?

West Ham United Premier Lig'in 37.haftasında kendi taraftarı önünde M.City'i ağırladı. Nefesleri kesen bu mücadele 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın geniş özeti S Sport YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. .