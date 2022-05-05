Maç sonucu: Real Madrid 3-1 Manchester City (ÖZET İZLE)
Şampiyonlar Ligi'nde 2. finalist belli oldu. Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz temsilcisi Manchester City'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
2022-05-05 00:35:34
Şampiyonlar Ligi dev bir maça sahne oldu. Real Madrid - Manchester City İspanya'da karşı karşıya geldi.
REAL MADRİD ADINI FİNALE YAZDIRDI!
Real Madrid - Manchester City İspanya'da karşılaştı. Yarı final rövanş maçında Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Manchester City'i 4-3'ün rövaşında 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
ÖZET HANGİ PLATFORMDAN İZLENİR?
Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Manchester City 3-1 mağlup ederek turnuva dışına itti. Real Madrid - Manchester City maçının özet görüntüleri EXXEN Youtube hesabından izlenebilecek.
FİNALİN ADIN BELLİ OLDU!
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool - Real Madrid Paris'te karşı karşıya gelecek. .
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