Maç sonucu: Liverpool 1-1 Tottenham (Özet izle)

İngiltere Premier Lig'in 34.haftasında Liverpool şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Peki bu nefesleri kesecek mücadelenin özet görüntüleri nasıl izlenir?

İngiltere Premier Lig'in 34.haftasında Liverpool şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Peki bu nefesleri kesecek mücadelenin özet görüntüleri nasıl izlenir?

Liverpool'a Tottenham darbesi!

Liverpool kendi taraftarı önünde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham ile 1-1 berabere kalarak puanını 83'e çıkardı. Liverpool bu beraberlikle şampiyonluk yolunda ağır bir yara almış oldu.

Liverpool - Tottenham maç özeti hangi kanalda?

Nefesleri kesen Liverpool - Tottenham maçının geniş özeti S Sport Youtube kanalından izlenebilecek.