Maç sonucu: Liverpool 0-1 Real Madrid (Özet izle)
Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu. Liverpool - Real Madrid kozlarını Paris'te paylaştı. Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip oldu.
2022-05-29 00:33:10
Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen finale sahne oldu. Liverpool - Real Madrid kozlarını paylaştı.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ REAL MADRİD!
Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu. Liverpool - Real Madrid kozlarını Paris'te paylaştı. Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip oldu. Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.
MAÇ ÖZETİ HANGİ KANALDA?
Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın geniş özet görüntüleri EXXEN YouTube kanalından yayınlanacak.
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