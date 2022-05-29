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Maç sonucu: Liverpool 0-1 Real Madrid (Özet izle)

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu. Liverpool - Real Madrid kozlarını Paris'te paylaştı. Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip oldu.

2 Saat Önce
2022-05-29 00:33:10
Maç sonucu: Liverpool 0-1 Real Madrid (Özet izle)

Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen finale sahne oldu. Liverpool - Real Madrid kozlarını paylaştı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ REAL MADRİD!

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu. Liverpool - Real Madrid kozlarını Paris'te paylaştı. Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip oldu. Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

MAÇ ÖZETİ HANGİ KANALDA?

Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın geniş özet görüntüleri EXXEN YouTube kanalından yayınlanacak.

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