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TIMETURK / SPOR / Maç sonucu: Brighton 4-0 Manchester United (Özet izle)

Maç sonucu: Brighton 4-0 Manchester United (Özet izle)

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Brighton kendi taraftarı önünde Manchester United'ı tarihi farkla mağlup etti. Brighton kendi evinde Manchester United'ı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Peki bu karşılaşmanın özeti hangi kanaldan izlenebilecek?

2 Gün Önce
2022-05-07 21:23:46
Maç sonucu: Brighton 4-0 Manchester United (Özet izle)

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Brighton kendi taraftarı önünde Manchester United'ı tarihi farkla mağlup etti. Brighton kendi evinde Manchester United'ı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Peki bu karşılaşmanın özeti hangi kanaldan izlenebilecek?

Manchester United dağıldı!

Premier Lig'in 36.haftasında Brighton ile Manchester United karşılaştı. Ev sahibi Brighton Manchester United'ı adeta bozguna uğrattı. Brighton sahadan 4-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Brighton - Manchester United özeti hangi kanalda?

Premier Lig'in 36.haftasında Brighton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Brighton - Manchester United maçının tüm gollerini S Sport YouTube kanalından takip edebilir ve izlenebilecek.

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