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TIMETURK / SPOR / Lyon - Marsilya maçı canlı yayın! CANLI

Lyon - Marsilya maçı canlı yayın! CANLI

Fransa Lig 1'de erteleme maçında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Marsilya'yı ağırlıyor. Futbol severler bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırmalar yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-02-01 22:33:41
Lyon - Marsilya maçı canlı yayın! CANLI

Fransa Lig 1'de erteleme maçında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Marsilya'yı ağırlıyor. Futbol severler bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırmalar yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Lyon Marsilya maçı 1 Şubat Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

Lyon Marsilya maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Lyon - Marsilya maçı beIN Sports HD 2'den naklen ve canlı olarak yayınlanacak. .

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