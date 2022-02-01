Lyon - Marsilya maçı canlı yayın! CANLI

Fransa Lig 1'de erteleme maçında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Marsilya'yı ağırlıyor. Futbol severler bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırmalar yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?