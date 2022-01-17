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TIMETURK / SPOR / Lütfü Savaş: Hak edilmiş bir galibiyet

Lütfü Savaş: Hak edilmiş bir galibiyet

Galatasaray'ı 4-2 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, takımın ilk yarıdan farklı olarak ikinci yarıda buldukları pozisyonları değerlendirdiğini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

2 Saat Önce
2022-01-17 10:43:16
Lütfü Savaş: Hak edilmiş bir galibiyet

Galatasaray'ı 4-2 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, maçın ardından yaptığı açıklamada kulüp olarak 7-8 haftalık istikrarlı bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Geçen hafta 8 futbolcuları olmadığını ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduklarını aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Hatayspor bu maça çok iyi hazırlandı. 5 eksiğimiz de sahaya gelince eski ritmimize kavuştuk. Eski Atakaş Hatayspor gibi oynayınca da bugün galip geldik. Birinci yarı tabi ki istediğimiz pozisyonları bulduk ama sonuca gidemedik. Galatasaray birinci yarıyı önde bitirdi. İkinci yarı ise hem hakimiyet bizdeydi hem de çok iyi pozisyonlar yakaladık. Birinci yarının tersine ikinci yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik, haklı bir galibiyet aldık. Camiamıza hayırlı olsun."

Geçen sezon ilk 10 hedefiyle lige başladıklarını hatırlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Son 2 hafta kalasıya 5'inci bitirecek iken 6'ıncı sırada bitirdik. Biraz aksilikler yaşandı. Bu sezonda yine 'ilk 10 hedefindeyiz' dedik ama Atakaş Hatayspor olarak Avrupa'ya da gitmek istiyoruz. 2 rakibimizin birer maçı eksik ama bugünkü maçlar sonucunda 3'üncü sıradayız, yerimizi korumak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de bu 7-8 haftalık durağan süreci atlatmış oluruz. Takım da eski hüviyetine kavuşur. Bize seyir zevki yüksek ve sonuç alacak bir futbol izletirler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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