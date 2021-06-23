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Lukaku Türkiye'ye mi gelecek... O soruyu cevapladı

Inter'in Belçikalı yıldızı Türkiye ile ilgili bir soruyu cevapladı. Lukaku, sosyal medyada babası Roger Lukaku'nun Gençlerbirliği forması giydiği dönemden bir aile fotoğrafı üzerinden sorulan soruyu karşılılsız bırakmadı.

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23.06.2021 18:17:34
Lukaku Türkiye'ye mi gelecek... O soruyu cevapladı

Inter ve Belçika Milli Takımı forması altında gösterdiği performansla Avrupa futboluna damga vuran Romelu Lukaku, yıllardır sıklıkla paylaşılan bir aile fotoğrafı üzerinden Türkiye'ye ilişkin sorulan soruya samimiyetle cevap verdi. Lukaku'ya sosyal medya üzerinden Türkiye ile ilgili görüşleri soruldu.

Sosyal medyada bir takipçisi, babası Roger Lukaku'nun 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği forması giyerken çekilen aile fotoğrafını da paylaşarak, "Baban, Türkiye'de oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Biz Türkler seni çok seviyoruz" yorumunda bulundu.

Takipçisinin sorusunu yanıtlayan Romelu Lukaku, "Elbette seviyorum. Orada geçirdiğimiz zamanı çok iyi hatırlayamasam da ziyaret için geri geleceğim" ifadelerini kullandı. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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