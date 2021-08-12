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TIMETURK / SPOR / Lukaku, bonservis rekoruyla yeniden Chelsea'de

Lukaku, bonservis rekoruyla yeniden Chelsea'de

Chelsea, eski futbolcusu Lukaku'yu kadrosuna kattı

2 Saat Önce
2021-08-12 20:38:15
Lukaku, bonservis rekoruyla yeniden Chelsea'de

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı golcüyle beş yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Transfer için 97,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyen Chelsea, kulüp rekoru kırdı. Bir önceki rekor 75,8 milyon sterlinle Kai Havertz'e aitti.

2011 yılında Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı yıldız, ilk döneminde Chelsea'de 15 maçta forma şansı bulmuştu. Londra temsilcisi, Lukaku'yu West Bromwich ve Everton'a kiralamıştı.

Lukaku geçen yıl 44 maçta 30 gol attığı Inter ile İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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