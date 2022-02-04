Luiz Adriano kimdir? Antalyaspor'la mı anlaştı? I Hangi takımlarda oynamıştır?

Fraport TAV Antalyaspor'un anlaştığı Luiz Adriano kimdir? Luiz Adriano hangi takımlardao oynamıştır? Luiz Adriano kaç yıllığına kiralandı? İşte detaylar...

Luiz Adriano, 12 Nisan 1987'de Brezilya'nın Porto Alegre kentinde doğmuştur. Kariyeri boyunca Brezilya milli takımı ile önemli başarılara imza atmış bir futbolcudur.

Luiz Adriano, futbol kariyerine ilk olarak 2004 yılında ülkesinin önemli takımlarında biri olan İnternacional'de başladı. 2004-2005 sezonu içerisinden burada alt yapı kategorilerinden forma şansı bulmak için top koşturan Luiz Adriano, kısa süre içerisinde isminden söz ettirmeyi başardı ve 2006-2007 sezonu öncesinden As takıma davet edildi. Profesyonel kariyerini bu şekilde başlatmış olan Brezilyalı futbolcu, 2007-2008 sezonunda sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımına transfer oldu. İlk sezonlarında takımda genel olarak maçları yedek kulübesinden takip eden Luiz Adriano, bu iki sezon içerisinde yine de kötü performans sergilemedi. 2009-2010 sezonunda ise takımda olan uyumunu en üst seviyeye çıkartarak, 35 maçta 18 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Sezonunda sonunda takımı ile ikinci kez lig şampiyonluğu yaşadı.

2010-2011 sezonunda da benzer performansı gösteren Brezilyalı Adriano, 35 maçta 20 kez fileleri havalandırıkeen, sezon sununda takımı ile Ukrayna Ligi, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı. 2014-2015 sezonuna kadar Shaktar Donetsk forması giyen Luiz Adriano, takımı ile birçok kupa ve başarı kazanırken, toplamda da 229 maçta sahne alıp 125 kez seyircilere gol dedirtmeyi başardı.

LUİZ ADRİANO'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ NEDİR?

Luiz Adriano, milli formayı kariyerinde ilk kez 2007 yılında Brezilya U-20 takımında giydi. Görev aldığı süre boyunca 11 maça çıkıp 2 kez fileleri havalandırdı. Uzun süre milli takımdan davet alamayan futbolcu, 2014 yılında teknik direktör tarafından kadroya dahil edildi ve Brezilya A Milli Takım kadrosunda yer aldı. Kariyeri boyunca A Milli formayı 4 kez giydi.

LUİZ ADRİONU TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve transfer döneminde kadrosuna takviyelerde bulunan Fraport TAV Antalyaspor 1,5 yıllığına Luiz Adriano ile anlaştı.

LUİZ ADRİANO'NUN BAŞARILARI

Internacional

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2006

Shakhtar Donetsk

Ukrayna Premier Ligi: 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14

Ukrayna Kupası: 2007-08, 2010-11, 2011-12, 2012-13

Ukrayna Süper Kupası: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014

UEFA Avrupa Ligi: 2008-09

Bireysel Başarıları

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup aşaması MVP: 2014-15

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