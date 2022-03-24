Lübnan-Suriye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? CANLI
Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. Bugün Lübnan, sahasında Suriye'yi konuk edecek. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte birçok kullanıcı Lübnan-Suriye maçının detaylarını merak ediyor... Lübnan-Suriye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? İşte detaylar...
2022-03-24 17:15:36
Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. Bugün Lübnan, sahasında Suriye'yi konuk edecek. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte birçok kullanıcı Lübnan-Suriye maçının detaylarını merak ediyor... Lübnan-Suriye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? İşte detaylar...
LÜBNAN - SURİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lübnan-Suriye maçı 24 Mart Perşembe günü, Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Müsabaka 15:00'da başlayacak. .
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