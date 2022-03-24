Lübnan-Suriye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? CANLI

Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. Bugün Lübnan, sahasında Suriye'yi konuk edecek. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte birçok kullanıcı Lübnan-Suriye maçının detaylarını merak ediyor... Lübnan-Suriye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? İşte detaylar...