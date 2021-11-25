Lokomotiv Moskova - Lazio maçını donmadan HD olarak canlı izle!
UEFA Avrupa Ligi'de 5.hafta maçında Lokomotiv Moskova - Lazio karşı karşıya geliyor. Bir çok futbolsever bu mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak ediyor.
2021-11-25 17:12:29
UEFA Avrupa Ligi'nde heyacan devam ediyor.
Lokomotiv Moskova Rusya'da İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırlıyor.
LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova - Lazio maçı, bugün saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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